Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật. Ảnh: VPQH

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là đổi mới phương thức kiểm soát phương tiện đo nhóm 2 theo hướng khai thác dữ liệu số, qua đó tạo cơ sở điều chỉnh chu kỳ kiểm định và biện pháp kiểm soát phù hợp với thực tiễn sử dụng.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật, tieoes thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định tại khoản 4 Điều 34c theo hướng kết quả khai thác, phân tích dữ liệu về kiểm định, kiểm tra trên nền tảng số hoạt động đo lường là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chu kỳ kiểm định, biện pháp kiểm soát đối với từng loại phương tiện đo nhóm 2.

Việc điều chỉnh phải căn cứ vào đặc tính kỹ thuật đo lường, độ ổn định của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, tiến bộ khoa học, công nghệ và yêu cầu quản lý.

Đối với phương tiện đo có tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn tính mạng con người, việc điều chỉnh phải được thực hiện thận trọng, trên cơ sở thí điểm, đánh giá tác động và gắn với các biện pháp hậu kiểm, bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi kinh tế của người sử dụng.

Đáng chú ý, cơ chế khai thác dữ liệu số không đồng nghĩa với việc miễn hoặc thay thế nghĩa vụ kiểm định bắt buộc đối với phương tiện đo nhóm 2. Đây vẫn là yêu cầu phải thực hiện theo quy định của Luật. Dữ liệu được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, xác thực, khả năng truy xuất và đáp ứng yêu cầu về giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu.

Các tiêu chí cụ thể đối với dữ liệu được sử dụng để điều chỉnh, cũng như mục tiêu, điều kiện, phạm vi, thời hạn và cơ chế giám sát việc thí điểm sẽ được Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm giảm thực chất chi phí tuân thủ.

Về công bố năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu rõ, các nội dung cốt lõi của cơ chế công bố năng lực đã được quy định trong Luật.

Về công bố năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (Điều 25), các nội dung cốt lõi của cơ chế công bố năng lực đã được quy định trong Luật: Khoản 2 Điều 25 xác định rõ đối tượng công bố năng lực và nguyên tắc tổ chức tự công bố, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Điều 36 quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức trong phạm vi lĩnh vực đã công bố. Cơ chế công bố không phải là thủ tục chấp thuận trước; việc hạn chế quyền cung cấp dịch vụ chỉ được thực hiện thông qua đình chỉ, hủy bỏ kết quả công bố năng lực theo quy định của Luật.

Tiếp thu nội dung này, Dự thảo Luật đã chỉnh lý làm rõ khoản 4 Điều 25 giao Chính phủ quy định chi tiết về việc công bố, điều chỉnh, đình chỉ, hủy bỏ kết quả công bố năng lực và việc chỉ định tổ chức.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Dự thảo Luật chỉnh lý tên Điều 7, khoản 4 (giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa trái phép vật mang dữ liệu về kết quả, tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) và bổ sung khoản 5 (cố ý tác động trái phép vào mạng truyền dữ liệu đo, dữ liệu đo lường, hệ thống quản trị dữ liệu đo lường).

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh: N. HỒNG

Về kiểm soát lượng hàng đóng gói sẵn, Dự thảo Luật bãi bỏ dấu định lượng nhưng không bãi bỏ yêu cầu kiểm soát lượng của hàng đóng gói sẵn.

Cụ thể, Điều 32 quy định lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với thông tin ghi trên nhãn và yêu cầu kỹ thuật đo lường, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải bảo đảm các yêu cầu này; điểm e khoản 2 Điều 39 bổ sung nghĩa vụ thiết lập biện pháp kiểm soát lượng phù hợp và lưu giữ hồ sơ, dữ liệu phục vụ kiểm tra; khoản 6 Điều 3 quy định chuyển tiếp đối với dấu định lượng.

Trên cơ sở khoản 4 Điều 32, Nghị định sẽ quy định đầy đủ yêu cầu về lượng thiếu cho phép, phương pháp lấy mẫu, đánh giá theo lô và thời hạn lưu giữ hồ sơ theo từng nhóm sản phẩm, không để phát sinh khoảng trống trong kiểm soát, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Dự thảo Luật cũng làm rõ trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành về đo lường của chính quyền địa phương. Theo đó, phạm vi kiểm tra của Chủ tịch UBND cấp xã được giới hạn ở những nội dung đơn giản, phù hợp với năng lực thực hiện, chủ yếu tại chợ, trung tâm thương mại, địa điểm kinh doanh hàng hóa phục vụ dân sinh; tập trung vào tình trạng phê duyệt mẫu, kiểm định phương tiện đo nhóm 2 và việc ghi lượng hàng đóng gói sẵn.

Đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng chuyên môn, cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ ban đầu và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, phương tiện kỹ thuật và tiếp nhận, xử lý các vụ việc do cấp xã chuyển đến. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn cho công chức cấp xã trước khi Luật có hiệu lực.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.