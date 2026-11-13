Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc sửa đổi luật lần này nhằm giải quyết những bất cập của thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đo lường đáp ứng yêu cầu phát triển mới, góp phần thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo luật trình Quốc hội xem xét thông qua sẽ giải quyết được 3 định hướng lớn.

Thứ nhất là đổi mới phương thức quản lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Quản lý về đo lường tập trung vào những hoạt động có nguy cơ gây thiệt hại, những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người dân. Việc giảm thủ tục, giảm kiểm tra cần gắn với trách nhiệm tuân thủ của tổ chức, cá nhân và khả năng phát hiện, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý. Tinh thần xuyên suốt là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hành vi gian lận; kết quả cải cách thể hiện ở thời gian, chi phí tuân thủ giảm xuống và mức độ tin cậy của phép đo lường được nâng lên.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thứ hai là tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động đo lường. Phương tiện đo ngày nay ngày càng phụ thuộc nhiều vào phần mềm, kết nối mạng và xử lý dữ liệu. Do đó, yêu cầu quản lý phải bao quát cả phương tiện đo, phần mềm và dữ liệu hình thành trong quá trình đo. Điều người dân và doanh nghiệp cần là kết quả đo có thể tin cậy, kiểm tra và xác nhận khi cần thiết. Chuyển đổi số trong đo lường vì vậy phải gắn với bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, phòng ngừa việc can thiệp trái phép và bảo đảm căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.

Thứ ba là phát triển năng lực kỹ thuật đo lường phục vụ sản xuất, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Hiệu quả triển khai quy định của luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực kỹ thuật đo lường. Nếu thiếu tiêu chuẩn đo lường, thiết bị và nhân lực chuyên môn, doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi hoặc gửi phương tiện, mẫu đo ra nước ngoài với chi phí rất cao. Vì vậy, cần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu của các ngành, lĩnh vực và địa phương; kết nối, khai thác hiệu quả năng lực hiện có; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và chủ động bảo đảm đo lường trong sản xuất kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; bảo đảm khi luật có hiệu lực thi hành thì có các văn bản hướng dẫn đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện.