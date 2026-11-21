Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Với 488/489 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 97,8%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2027.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án Luật.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, tinh thần xuyên suốt của việc sửa đổi Luật là tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bảo đảm an ninh cung ứng điện, đồng thời giữ vững kỷ cương trong đầu tư, kiểm soát chi phí và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã rà soát toàn diện dự thảo, tập trung sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan.

Trong đó, các quy định về miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được hoàn thiện theo hướng giảm trùng lặp trong thẩm định, đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng không giảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được quy định rõ hơn về các trường hợp không thông qua đấu giá, đấu thầu, gắn với tiêu chí công khai, minh bạch và cơ chế hậu kiểm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư đối với cam kết làm chủ công nghệ, nội địa hóa và phát triển năng lực EPC.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Khánh Duy

Đối với mua bán điện trực tiếp và lưu trữ điện, dự thảo bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, minh bạch, phân bổ công bằng chi phí theo mức độ sử dụng, không để xảy ra tình trạng tính trùng, bù chéo hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng khác.

Các quy định về điện gió ngoài khơi cũng được hoàn thiện, làm rõ trình tự lựa chọn đơn vị khảo sát, trách nhiệm quản lý điện lực và quản lý biển, gắn phát triển nguồn điện với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh đó, dự thảo chú trọng bảo đảm đồng bộ giữa nguồn và lưới điện, tăng cường giám sát tiến độ, phân định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong đầu tư và giải phóng mặt bằng; rà soát cơ chế tài chính, chia sẻ rủi ro, tháo gỡ vướng mắc về giá điện rác, điện sinh khối và thủy điện nhỏ.

Các quy định chuyển tiếp cũng được chỉnh lý nhằm bảo đảm tính liên tục về pháp lý, tránh khoảng trống và ách tắc khi triển khai.

Nhấn mạnh mục tiêu đưa các cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết định đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc sửa đổi Luật hướng tới bảo đảm các dự án điện được triển khai đúng tiến độ, nguồn điện vận hành an toàn, chi phí hợp lý, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.