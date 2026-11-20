Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, về quy định nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc nới lỏng. Theo đó, đối với các điều kiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo trình tự rút gọn. Quy định này nhằm đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án đầu tư chiến lược; đồng thời đảm bảo nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Bên cạnh đó, gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quyết định nhanh trong thời gian ngắn, phù hợp với trường hợp cấp bách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo luật cũng đã chỉnh lý quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt để đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất được quy định thống nhất theo pháp luật về đất đai; tránh tạo cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự thảo luật cũng làm rõ điều kiện, thẩm quyền và cơ chế áp dụng chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh. Theo đó, để được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm thì ngoài điều kiện thực hiện dự án đầu tư thuộc danh mục dự án phân loại xanh, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân vốn đầu tư.