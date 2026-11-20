Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt, giải trình, chỉnh lý tiếp thu ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc đề nghị không giao Chính phủ quy định “nới lỏng” các điều kiện đã được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc “nới lỏng”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo giải trình trước Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh)

Đối với các điều kiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo trình tự rút gọn. Quy định này nhằm đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong thực tiễn triển khai việc “nới lỏng” điều kiện tiếp cận thị trường có thể phát sinh từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định, trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nếu thực hiện theo trình tự thủ tục thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư và không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về việc có cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt nhằm tháo gỡ những vướng mắc cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút dự án đầu tư chiến lược, đồng thời đảm bảo nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Bên cạnh đó, gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quy định nhanh trong thời gian ngắn phù hợp với trường hợp cấp bách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Quỹ hỗ trợ đầu tư mà không phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định yêu cầu này được đặt ra tại Nghị quyết số 110/2023. Trong bối cảnh Luật Đầu tư năm 2020 chưa có quy định về Quỹ hỗ trợ đầu tư, hiện nay Điều 16 Luật Đầu tư số 143/2025 đã xác lập cơ sở pháp lý của quỹ, nội dung chính sách của quỹ cũng đã được quy định tại Điều 17 dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, quỹ đã triển khai đồng bộ, ổn định từ năm 2025. Nguồn ngân sách cấp cho quỹ hàng năm nằm trong dự toán ngân sách Trung ương do Quốc hội quyết định. Chính phủ phê duyệt tổng mức hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ và cơ quan điều hành quỹ phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện.

Công tác lập kế hoạch, dự toán, giao dự toán, quyết toán, thẩm định, thẩm tra dự toán do Bộ Tài chính thực hiện đối với quỹ theo quy định và quy trình của Luật Ngân sách nhà nước như đối với các khoản chi khác.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, các chi phí của quỹ đều được quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, để đảm bảo tính chủ động của Chính phủ trong quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư, Chính phủ đề xuất lược bỏ nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Luật Đầu tư.

Bổ sung thời hạn cụ thể giải quyết kiến nghị, phản ánh của Ban thanh tra nhân dân

Cùng ngày, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, đặc khu, dự thảo bổ sung chỉnh lý quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong tổ chức thực hiện việc công khai thông tin theo pháp luật về tiếp cận thông tin. Tiếp tục quy định tỷ lệ 10% hộ gia đình đồng thuận để đưa đề xuất sáng kiến của công dân ra cộng đồng bàn và quyết định. Bổ sung trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố trong tổ chức lấy ý kiến, thời hạn xem xét và trách nhiệm trả lời công dân. Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư có nội dung trái pháp luật. Bổ sung thời hạn cụ thể giải quyết kiến nghị, phản ánh của Ban thanh tra nhân dân. Rà soát không quy định thời hạn cụ thể giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân để bảo đảm thống nhất với Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.