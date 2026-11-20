Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Cổng một cửa đầu tư quốc gia

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư gồm 3 điều. Trong đó Chính phủ quy định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích các dự án đầu tư có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Luật cũng quy định, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, HĐND cấp tỉnh quyết định sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động đào tạo lao động là công dân Việt Nam tại cơ sở đào tạo ở trong nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư với 468/471 ĐBQH có mặt tán thành. Ảnh: Phạm Thắng

Tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ quy định tại Điều này không được vượt quá mức hỗ trợ tương ứng tối đa theo quy định của Chính phủ. HĐND cấp tỉnh quy định hoặc giao UBND cấp tỉnh quy định quy trình, thủ tục hỗ trợ.

Cổng một cửa đầu tư quốc gia bao gồm hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư, cơ sở dữ liệu liên quan và hạ tầng kỹ thuật hệ thống. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Cổng một cửa đầu tư quốc gia; phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương tổ chức kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu đầu tư trên phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương và nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật, cung cấp dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và được khai thác dữ liệu trên Cổng một cửa đầu tư quốc gia theo phân quyền.

Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền; trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời đáp ứng yêu cầu đàm phán, thu hút các dự án đầu tư chiến lược, đồng thời bảo đảm nguyên tắc về thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Hồ Long

Việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn này cũng thống nhất với cơ chế quy định tại khoản 3a Điều 8, theo đó việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh đó, gói chính sách dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và yêu cầu phải có quyết định nhanh trong thời gian ngắn, phù hợp với “trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý quy định tại khoản 7 Điều 17 để làm rõ trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp này như sau:

“7. Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền của Chính phủ gắn với kết quả thực hiện tiêu chí, điều kiện và cam kết trong trường hợp cần khuyến khích phát triển dự án đầu tư đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trường hợp gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có nội dung khác với quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn”.