Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là bổ sung Điều 6a quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian, thời gian thử nghiệm trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Khánh Duy

Việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: Quang Khánh

Tổ chức đăng ký cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận; gia hạn, tạm dừng, chấm dứt, kết thúc cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán; sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục áp dụng thử nghiệm có kiểm soát hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng chính thức.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Tổ chức đăng ký cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán trong quá trình thử nghiệm và sau khi kết thúc thử nghiệm có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, pháp luật về an ninh mạng, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều chỉnh điều kiện hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó có điều kiện về nhân sự.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Theo đó, có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 3 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 1 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn: không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác; có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Trường hợp Tổng giám đốc (Giám đốc) không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có tối thiểu 1 người đại diện theo pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổng giám đốc (Giám đốc) quy định tại các khoản này. Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

Quy định cụ thể hơn về chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Luật sửa đổi Điều 97, quy định chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm 3 loại: chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Cá nhân được cấp chứng chỉ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật; có trình độ từ đại học trở lên; có trình độ chuyên môn về chứng khoán; đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Luật cũng quy định các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, trong đó có trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tham gia tập huấn hàng năm theo quy định tại Điều 98 của Luật này trong 3 năm liên tục; không làm việc tại tổ chức sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 3 năm liên tục (thời gian không làm việc không tính thời gian giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên của tổ chức sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. Ảnh: Quang Khánh

Luật cũng quy định giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; việc thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán; việc quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán và người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Bảo đảm thử nghiệm gắn với an toàn thị trường, quyền lợi nhà đầu tư Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện hoặc hoàn thiện khung khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức; bảo đảm an toàn thị trường, quyền lợi của nhà đầu tư. Luật cũng quy định nguyên tắc, giới hạn cơ bản; giao Chính phủ quy định quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý, bảo đảm thử nghiệm gắn với quy tắc an toàn thị trường, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi của nhà đầu tư.