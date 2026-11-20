Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật về thuế quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Luật cũng quy định khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị vào chi phí được trừ. Đồng thời quy định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Khánh Duy

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Khánh Duy

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Luật quy định doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn được lựa chọn phương án tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ảnh: Hồ Long

Trong đó, với quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, chính sách này được đưa vào nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định tại nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.