Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực Thương mại với đa số đại biểu tán thành

Cụ thể, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 13/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, xem xét, biểu quyết thông qua một số dự án Luật, Nghị quyết. Trong đó, với 458/460 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,78% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các Ủy ban của Quốc hội, nhất là sự quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, dự án Luật đã nhận được 204 ý kiến thảo luận tại tổ và 11 ý kiến phát biểu tại hội trường. Trên cơ sở các ý kiến đó, cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã có 2 báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, trong đó, có 14/204 ý kiến phát biểu tại tổ và 8/11 ý kiến phát biểu tại hội trường đã được tiếp thu và thể hiện tại dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua, các Ủy ban của Quốc hội cơ bản đồng thuận. Ngày 12/11/2026, Chính phủ cũng đã có Báo cáo số 1039/BC-CP gửi các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp thu các ý kiến, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, việc sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ; tháo gỡ thực chất điểm nghẽn cho sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời cho biết, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Quốc hội đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Thứ nhất, phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan trung ương. Chính phủ, các bộ, ngành quản lý ngành thực hiện vai trò thống nhất của Trung ương thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu; đã thể chế hóa một cách thực chất, kịp thời Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, tinh thần cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng kết quả thực chất; không gian hoạt động thương mại của người dân và doanh nghiệp được mở rộng. Các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ bảo đảm môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số; quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhằm kiến tạo không gian phát triển mở rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý nhà nước sang quản trị xã hội bằng dữ liệu thông qua việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ tư, các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý ngoại thương được thể hiện chặt chẽ, minh bạch, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Dự thảo Luật đã được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ thuật lập pháp bởi Bộ Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội theo hướng dẫn của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thi hành luật theo đúng quy định.

Cùng với đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ triển khai ngay việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với hiệu lực của luật. "Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo sau khi được Quốc hội thông qua và triển khai các công tác có liên quan để trình cơ quan có thẩm quyền ký, ban hành và công bố theo quy định", Bộ trưởng cho biết.