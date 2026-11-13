Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực thương mại

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực thương mại. (Ảnh: DUY LINH)

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu rõ, các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi bốn luật, đồng thời, đề nghị chú trọng hiệu quả thực thi, không chỉ đánh giá bằng số lượng thủ tục được cắt giảm; tránh mở rộng phạm vi sửa đổi sang nội dung chưa đủ cơ sở và cần phân định rõ nội dung quy định trong luật với nội dung giao quy định chi tiết. Chính phủ cũng thống nhất việc sửa đổi phải giải quyết những vướng mắc đã được nhận diện rõ và bảo đảm ổn định hệ thống pháp luật.

Bảo đảm minh bạch trong thực hiện độc quyền nhà nước

Về các nội dung cụ thể như sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ tiếp thu ý kiến về bảo đảm giới hạn, tính minh bạch của độc quyền nhà nước; chỉnh lý theo hướng Nhà nước thực hiện độc quyền có thời hạn đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia theo quy định của luật về ngành, lĩnh vực liên quan. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước phải được công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.

Riêng lĩnh vực quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an quy định. Việc lựa chọn chủ thể thực hiện, quản lý giá, chất lượng, nghĩa vụ cung ứng và kiểm soát để không hình thành độc quyền doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật cạnh tranh, pháp luật giá và pháp luật chuyên ngành.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng nêu rõ: Chính phủ đã chỉnh lý tiêu chí xác định thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan theo hướng ngoài đặc tính, mục đích sử dụng, giá cả còn xem xét các yếu tố cạnh tranh khác, thích ứng với dịch vụ có giá bằng không, nền tảng số đa diện.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cụ thể hóa phương pháp xác định thị trường, đặc điểm cạnh tranh phi giá, chi phí chuyển đổi, dữ liệu, hiệu ứng mạng lưới và rào cản gia nhập thị trường; việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở từng vụ việc, không mặc nhiên coi doanh nghiệp có công nghệ, dữ liệu hoặc hệ sinh thái là có sức mạnh thị trường đáng kể.

Liên quan xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh, Chính phủ tiếp thu, phân tầng thời hiệu xử phạt: 5 năm đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, tập trung kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm tại khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh; 1 năm đối với các vi phạm còn lại. Thời điểm tính thời hiệu được quy định ngay trong Luật. Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc nhận diện hành vi kết thúc, đang thực hiện, bảo đảm thống nhất với pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo thuận lợi cho hoạt động ngoại thương, bảo vệ người tiêu dùng

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương, dự thảo Luật quy định nguyên tắc và giao Chính phủ xác định danh mục, trường hợp ngoại lệ và trình tự, thủ tục cho phép xuất khẩu, nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế; sản xuất dược phẩm; bảo vệ quốc phòng, an ninh; tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài; hoặc nhập khẩu trở lại hàng hóa sản xuất trong nước đã xuất khẩu.

Đối với trường hợp nhập khẩu trở lại hàng hóa sản xuất trong nước đã xuất khẩu, Chính phủ làm rõ Luật Quản lý ngoại thương điều chỉnh hoạt động giao dịch qua biên giới; việc tiêu thụ, lưu thông hàng hóa tại thị trường nội địa thực hiện theo pháp luật áp dụng đối với hàng hóa đó về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng và các yêu cầu có liên quan.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra, Chính phủ chỉnh lý khoản 2 Điều 17 theo hướng tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có phương thức rõ ràng để người tiêu dùng lựa chọn riêng từng mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin và chủ động thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý. Đồng thời, chỉnh lý các Điều 75, 77 nhằm xác định rõ nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

*Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, với 100% (444/444) đại biểu tham gia tán thành.

Theo đó, Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với hai nội dung.

Thứ nhất, bổ sung một nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chiều 13/11.

Thứ hai, điều chỉnh hình thức quyết nghị đối với nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, nội dung này chuyển từ hình thức quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sang xem xét, thông qua bằng nghị quyết riêng của Quốc hội, dự kiến vào chiều 21/11.