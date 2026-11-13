Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, việc sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào các mục tiêu: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, tháo gỡ thực chất điểm nghẽn cho sản xuất kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Quốc hội đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa... Tinh thần cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng kết quả thực chất. Không gian hoạt động thương mại của người dân, doanh nghiệp được mở rộng. Các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ bảo đảm môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế số. Quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhằm kiến tạo không gian phát triển, mở rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ quản lý nhà nước sang quản trị xã hội bằng dữ liệu thông qua việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các nội dung về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, quản lý ngoại thương cũng được thể hiện chặt chẽ, minh bạch, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo luật bãi bỏ 6 thủ tục hành chính, sửa đổi, đơn giản hóa 11 thủ tục, không phát sinh thủ tục mới. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước phải công bố công khai. Doanh nghiệp được xác định có vị trí thống lĩnh khi có thị phần từ 30% trở lên, hoặc từ 10% trở lên kèm sức mạnh thị trường đáng kể; thời hiệu xử phạt vi phạm cạnh tranh nghiêm trọng là 5 năm. UBND cấp tỉnh chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu...