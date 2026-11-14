Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: quochoi.vn

Chiều 13/11/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của: Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với tỷ lệ đại biểu tán thành đạt mức rất cao 91,78% tổng số đại biểu (458/460 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành).

Trước khi tiến hành quy trình biểu quyết chính thức, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp nhịp nhàng của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là sự đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nêu rõ dự án luật đã ghi nhận tới 204 ý kiến thảo luận tại tổ và 11 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường. Dựa trên các ý kiến đóng góp, cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã xây dựng 2 báo cáo tiếp thu, giải trình nghiêm túc. Trong đó, có 142/204 ý kiến tại tổ và 8/11 ý kiến tại hội trường đã được tiếp thu đầy đủ, thể hiện trực tiếp vào dự thảo luật.

Gần đây nhất, vào ngày 12/11/2026, Chính phủ cũng đã có Báo cáo số 1038 gửi các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục cập nhật, tiếp thu các ý kiến kết luận và chỉ đạo từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh: quochoi.vn

Phân tích sâu hơn về định hướng sửa đổi, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng việc đồng loạt sửa đổi 4 luật lần này tập trung vào 3 mục tiêu: đẩy mạnh phân cấp và phân quyền; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ để tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời bảo vệ vững chắc quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân cùng doanh nghiệp.

Bộ trưởng khẳng định dự thảo luật hiện tại sau quá trình tiếp thu, chỉnh lý đã hoàn thành đúng các mục tiêu đề ra.

Thứ nhất: Phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương, điển hình như việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay cấp phép xuất nhập khẩu. Cơ chế xin ý kiến chấp thuận rườm rà từ cơ quan trung ương, Chính phủ và các bộ ngành quản lý đã được loại bỏ hoàn toàn. Vai trò quản lý thống nhất của trung ương được thể hiện thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ cũng như xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu. Điều này thể hiện một cách thực chất và kịp thời Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai: Tinh thần cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đong đếm bằng những kết quả rất thực chất. Không gian hoạt động thương mại của người dân và doanh nghiệp được mở rộng đáng kể; các lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước được công khai và minh bạch hóa. Các công cụ bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh tiếp tục được củng cố, nhất là trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ; qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc để kiến tạo không gian phát triển thông thoáng hơn.

Thứ ba: Ghi nhận sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý: dịch chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị xã hội bằng dữ liệu. Các hệ thống thông tin dữ liệu được xây dựng và vận hành thông suốt từ cấp trung ương đến địa phương trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ tư: Các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý ngoại thương được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, minh bạch hơn, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và phù hợp với định hướng xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh.

Sau khi được hoàn thiện và rà soát kỹ thuật lập pháp bởi Bộ Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết ngay lập tức cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ đồng thời tiến hành xây dựng các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ với luật từ ngày 01/07/2027, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ trình ký ban hành công khai theo đúng quy định.