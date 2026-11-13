Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 4 luật thuộc lĩnh vực Công Thương

Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng, dự thảo nhận được 204 ý kiến thảo luận tại tổ và 11 ý kiến phát biểu tại hội trường. Trong đó, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu 142/204 ý kiến tại tổ và 8/11 ý kiến tại hội trường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện theo kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc sửa đổi 4 luật tập trung vào ba mục tiêu chính: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý là phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu. Cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành quản lý lĩnh vực được loại bỏ. Trung ương giữ vai trò thống nhất thông qua ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ và xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu.

Luật cũng hướng tới cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mở rộng không gian hoạt động thương mại; tăng tính công khai, minh bạch trong các lĩnh vực độc quyền nhà nước và hoàn thiện công cụ bảo đảm cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh kinh tế số phát triển. Các quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quản lý ngoại thương tiếp tục được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, minh bạch, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, dự thảo chuyển mạnh từ tư duy quản lý nhà nước sang quản trị dựa trên dữ liệu, thông qua xây dựng các hệ thống thông tin kết nối từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, sau khi luật được thông qua, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thi hành; đồng thời xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với luật. Dự thảo cũng đã được rà soát, hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành và công bố.