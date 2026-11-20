Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình trước Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Giải trình về tính khả thi của chính sách thuế với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, Chính phủ cho biết, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có quy định về đất bỏ hoang và trách nhiệm của UBND các cấp trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi bỏ hoang đất.

Trong quá trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) đã dự kiến quy định về việc xác định không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng đất. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành (dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027), bảo đảm khái niệm, nội hàm, tiêu chí xác định các loại đất trên.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phạm vi thu nhập được miễn, điều kiện và cơ chế hậu kiểm sẽ được Chính phủ quy định chi tiết trong phạm vi Quốc hội giao. Các ưu đãi mới không đứng ngoài khuôn khổ chung mà phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc tại Điều 18 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp và cơ chế hậu kiểm của pháp luật quản lý thuế. Chính phủ quy định chi tiết nội dung được luật giao, không mở rộng đối tượng, phạm vi ưu đãi do Quốc hội quyết định.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo luật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, các chính sách tại dự thảo luật hướng trực tiếp tới người học, người bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tính nhân văn và sự chia sẻ của Nhà nước với các nhóm cần hỗ trợ.

Theo dự thảo luật Chính phủ trình Quốc hội thông qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số.

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh.

Tại phiên họp, 477 đại biểu Quốc hội đã tham gia biểu quyết. Kết quả có 475 đại biểu biểu quyết tán thành (bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết.