Bổ sung ưu đãi thuế cho giáo dục, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã báo cáo việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo luật.

Báo cáo tại Quốc hội, Bộ trưởng cho biết, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thể chế hóa định hướng tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận căn cứ vào quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về giáo dục.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể phạm vi thu nhập được miễn, tập trung vào các khoản thu gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Luật cũng bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám, chữa bệnh. Theo Chính phủ, chính sách này nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Một nội dung đáng chú ý khác là nâng ngưỡng doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để áp dụng phương án tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Chính phủ được giao điều chỉnh mức doanh thu này phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm. Các khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị cũng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Luật đồng thời bổ sung quy định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với khoản chi thêm cho lao động là người khuyết tật đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động thuộc nhóm này.

Để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách, Chính phủ sẽ quy định không áp dụng miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hoặc doanh nghiệp mới được thành lập sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông chi phối.

Điều chỉnh thuế đất bỏ hoang, làm rõ phạm vi miễn thuế đất giáo dục

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật bổ sung chính sách miễn thuế đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, diện tích được miễn phải là đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp để phục vụ giáo dục, đào tạo; không bao gồm phần đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, tổ chức, cá nhân sẽ phải hoàn trả số thuế đã được miễn, nộp tiền chậm nộp, chịu xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị thu hồi đất theo quy định.

Đáng chú ý, luật bổ sung quy định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang với thuế suất 0,2%. Diện tích đất bỏ hoang được xác định là căn cứ tính thuế. Thời gian ổn định giá đất tính thuế cũng được rút từ 5 năm xuống 3 năm để đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai sửa đổi.

Về thời điểm áp dụng, luật có hiệu lực chung từ ngày 1/1/2027. Riêng quy định nâng ngưỡng doanh thu lên 10 tỷ đồng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027; quy định thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Đối với nội dung điều chỉnh thời gian ổn định giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời điểm có hiệu lực là ngày 1/1/2028, nhằm bảo đảm đồng bộ với các quy định của Luật Đất đai sửa đổi.