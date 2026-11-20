Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên họp (Ảnh: Quang Vinh)

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chí này tại thời điểm xét hỗ trợ. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Liên quan đến vấn đề áp dụng các tiêu chí này đối với doanh nghiệp mới thành lập khi chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định các trường hợp này tại nghị định hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm xác định đúng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác và không quy định thêm tiêu chí trái với quy định của luật.

Liên quan đến chính sách thuế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, việc điều chỉnh này vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, dự thảo luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời rà soát quy định tại dự thảo luật để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Để nâng cao việc tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, dự thảo luật đã chỉnh lý và bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ, quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, công tác kiểm tra việc bố trí quỹ đất.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.