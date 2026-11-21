Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: TTXVN.

Sáng 20/11/2026, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 485/485 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, quy định cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mua sắm công (trong đó có các gói thầu dưới 20 tỷ đồng), ưu đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

ĐỒNG BỘ CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG KHAI QUỸ ĐẤT, MẶT BẰNG

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách và tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được rà soát để bảo đảm tính khả thi, ổn định và rõ ràng tại thời điểm xét hỗ trợ.

Với các trường hợp đặc thù như doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính năm trước, hoạt động đa lĩnh vực, dùng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô khi đang hưởng hỗ trợ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể tại nghị định hướng dẫn thi hành luật. Việc xác định đối tượng sẽ khai thác dữ liệu sẵn có, không bắt doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác, đồng thời không thêm tiêu chí trái luật.

100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quochoi.vn.

Về chính sách thuế, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nêu rõ dự thảo luật quy định các nguyên tắc hỗ trợ và dẫn chiếu sang pháp luật thuế. Các nội dung chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các luật thuế liên quan trình xem xét, thông qua tại cùng kỳ họp.

Hướng chỉnh lý này nhằm đáp ứng kiến nghị của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính toàn diện vừa giữ sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, luật làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi kinh phí hỗ trợ, đồng thời rà soát để thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Địa phương phải công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ, cũng như khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán để bảo đảm minh bạch và lợi ích thực chất. Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại nghị định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, kiểm tra.

LINH HOẠT MUA SẮM CÔNG, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Trong lĩnh vực mua sắm công, dự thảo luật giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý khi tổng giá trị gói thầu mua sắm từ ngân sách nhà nước không đạt tỷ lệ theo quy định hoặc không có gói thầu dưới 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, quy định này tạo sự linh hoạt trước biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp.

Luật cũng chỉnh lý điểm b khoản 1 Điều 12 theo hướng loại trừ các gói thầu đấu thầu quốc tế để phù hợp với cam kết, điều ước quốc tế của Việt Nam, đồng thời giao Chính phủ quy định phương pháp tính tỷ lệ giá trị gói thầu, công khai kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và kiểm tra, xử lý hành vi chia nhỏ gói thầu.

Đối với hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng thị trường và phát triển hệ thống phân phối, luật chỉ quy định khung chính sách để tránh trùng lặp, còn điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể sẽ được chi tiết hóa theo thực tiễn.

Ngoài ra, luật làm rõ thời hạn áp dụng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ/cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện quy định chuyển tiếp để đồng bộ với Nghị quyết số 198/2025/QH15 năm 2025 của Quốc hội, tránh chồng chéo hai cơ chế cùng nội dung và giữ vững các chương trình, dự án đang triển khai nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.