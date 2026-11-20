485/485 đại biểu tham gia tán thành thông qua Luật Phát triển DNNVV.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo báo cáo của Chính phủ, các ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật, mục tiêu, quan điểm và nội dung dự thảo; nhất trí chuyển từ hỗ trợ sang phát triển DNNVV, kiến tạo môi trường để doanh nghiệp chủ động lớn mạnh.

Có ý kiến đánh giá dự thảo đã bám sát chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đồi số, thể hiện tinh thần kiến tạo, đồng hành với doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng hai con số; đề nghị tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo và 6 nhóm chính sách của Nghị quyết 68-NQ/TW, gắn với cải cách, hoàn thiện thể chế.

Dự thảo luật hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Về phân tầng nguồn lực hỗ trợ, quan điểm xuyên suốt khi xây dựng dự thảo Luật là các chính sách hỗ trợ cần chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang hỗ trợ có trọng tâm, lấy sự trưởng thành của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật đã đặt ra nguyên tắc hỗ trợ theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ lên nhỏ, quy mô vừa lên lớn.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã thiết kế nhiều chính sách phù hợp với quy mô, nhu cầu và khả năng tiếp cận của từng nhóm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ. Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội hàm chính sách hỗ trợ, điều kiện, mức hỗ trợ phù hợp với quy mô, nhu cầu và khả năng tiếp cận của từng nhóm doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội hàm chính sách hỗ trợ, điều kiện, mức hỗ trợ phù hợp với quy mô, đặc điểm của từng nhóm DNNVV; bảo đảm nguồn lực đến đúng đổi tượng có nhu cầu, hạn chế tình trạng doanh nghiệp có lợi thể về nguồn lực và khả năng chuần bị hồ sơ chiểm phần lớn nguồn hỗ trợ.

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ. Chính phủ thống nhất yêu cầu giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ; quy định thủ tục hành chính đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật đã quy định việc đẩy mạnh chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác.

Dự thảo luật cũng quy định việc xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và giao trách nhiệm đẩy mạnh việc chia sẻ, liên thông dữ liệu liên quan trong hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các bộ, ngành, địa phương. Các quy định này nhằm tăng trách nhiệm chủ động khai thác, đối chiếu thông tin của cơ quan hỗ trợ, giảm yêu cầu doanh nghiệp kê khai chứng minh nhiều lần.

Đánh giá tác động nhu cầu ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2030, Chính phủ cho biết, với 3 chính sách có đủ cơ sở lượng hóa tại luật cho thấy, tổng tác động ngân sách trong giai đoạn 2027-2030 ước khoảng 6.789,7 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng/năm. Trong đó, giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 702,1 tỷ đồng/năm và tăng chi ngân sách nhà nước khoảng 6.087,6 tỷ đồng/năm. Tác động của chính sách dự kiến như trên được đánh giá phù hợp với khả năng cân đối trong trung hạn.

Trên cơ sở đánh giá khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ xây dựng dự thảo luật theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với nguồn lực và từng giai đoạn phát triển, gắn với lộ trình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và nâng quy mô doanh nghiệp. Dự thảo luật tăng quyền chủ động lựa chọn hỗ trợ thông qua cơ chế phiếu hỗ trợ, thiết kế các chính sách có thể áp dụng trực tiếp khi đáp ứng điều kiện.

Ngoài Luật Phát triển DNNVV, trong phiên họp toàn thể sáng nay, Quốc hội còn biểu quyết thông qua 4 luật khác, gồm: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Các luật này góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.