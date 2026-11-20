Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định và thuận lợi khi áp dụng. Các trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ sẽ được hướng dẫn cụ thể tại nghị định. Việc xác định đối tượng ưu tiên khai thác dữ liệu cơ quan nhà nước đã có, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin.

Đối với chính sách thuế, dự thảo luật quy định nguyên tắc hỗ trợ và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các nội dung cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian ưu đãi được chuyển sang các dự án luật sửa đổi liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế khác trình Quốc hội tại kỳ họp này, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự thảo làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng. Các địa phương có trách nhiệm công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ; đồng thời thực hiện khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Trong lĩnh vực mua sắm công, dự thảo giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị các gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đạt tỷ lệ quy định hoặc cơ quan, tổ chức không có gói thầu dưới 20 tỷ đồng dành cho nhóm doanh nghiệp này. Quy định cũng được chỉnh lý theo hướng loại trừ các gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, bảo đảm phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam.

Ngoài ra, dự thảo luật hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển hệ thống phân phối. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và quy định chuyển tiếp cũng được rà soát để tránh chồng chéo, bảo đảm các chương trình hỗ trợ đang triển khai không bị gián đoạn, quyền lợi của doanh nghiệp được duy trì.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật hướng tới bảo đảm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính khả thi, minh bạch, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn triển khai.