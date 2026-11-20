Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 20-11. Ảnh: quochoi.vn

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo luật hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả.

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ. Chính phủ thống nhất yêu cầu giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ; quy định thủ tục hành chính đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật đã quy định việc đẩy mạnh chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo luật cũng quy định việc xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và giao trách nhiệm đẩy mạnh việc chia sẻ, liên thông dữ liệu liên quan trong hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các bộ, ngành, địa phương. Các quy định này nhằm tăng trách nhiệm chủ động khai thác, đối chiếu thông tin của cơ quan hỗ trợ, giảm yêu cầu doanh nghiệp kê khai chứng minh nhiều lần.

Đánh giá tác động nhu cầu ngân sách nhà nước giai đoạn 2027-2030, Chính phủ cho biết, với 3 chính sách có đủ cơ sở lượng hóa tại luật cho thấy, tổng tác động ngân sách trong giai đoạn 2027-2030 ước khoảng 6.789,7 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng/năm. Trong đó, giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 702,1 tỷ đồng/năm và tăng chi ngân sách nhà nước khoảng 6.087,6 tỷ đồng/năm. Tác động của chính sách dự kiến như trên được đánh giá phù hợp với khả năng cân đối trong trung hạn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo của Chính phủ. Ảnh: quochoi.vn

Trên cơ sở đánh giá khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ xây dựng dự thảo luật theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với nguồn lực và từng giai đoạn phát triển, gắn với lộ trình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và nâng quy mô doanh nghiệp. Dự thảo luật tăng quyền chủ động lựa chọn hỗ trợ thông qua cơ chế phiếu hỗ trợ, thiết kế các chính sách có thể áp dụng trực tiếp khi đáp ứng điều kiện (như ưu đãi mua sắm công, chính sách thuế...).

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Tại phiên họp có 485 đại biểu tham gia biểu quyết. Kết quả có 485 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, đạt 100% đại biểu tham gia biểu quyết và bằng 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội.