Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Ảnh: Media Quốc hội.

Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả.

Theo dự thảo Luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: Tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng; Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

Trước khi tiến hành biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chí này tại thời điểm xét hỗ trợ.

"Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn", Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề áp dụng các tiêu chí này đối với doanh nghiệp mới thành lập khi chưa có báo cáo tài chính của năm trước, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ quy định cụ thể cách xác định các trường hợp này tại nghị định hướng dẫn thi hành luật, bảo đảm xác định đúng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên khai thác dữ liệu sẵn có, không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã hoặc có thể khai thác và không quy định thêm tiêu chí trái với quy định của luật.

Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 485/485 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: Media Quốc hội.

Về chính sách thuế, Luật quy định doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế. Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

"Việc điều chỉnh này vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho hay.

Trong nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mặt bằng sản xuất, Quốc hội quyết định hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo quy định tại luật này.

Dự thảo Luật đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời rà soát quy định tại dự thảo luật để bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để nâng cao việc tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, dự thảo luật đã chỉnh lý và bổ sung quy định yêu cầu các địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ, quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền doanh nghiệp phải thanh toán. Qua đó, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành luật các quy định về xác định quỹ đất, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ tối đa, căn cứ giá thuê, trình tự hoàn trả và trách nhiệm công khai, quản lý, công tác kiểm tra việc bố trí quỹ đất.