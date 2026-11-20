Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Trước khi bắt đầu Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Đợt 2 của Kỳ họp thứ Hai diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trân trọng gửi tới các đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc tình cảm trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, với 485/485 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 100% đại biểu tham gia biểu quyết và chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quang Khánh

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới khắc phục những hạn chế trong thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành, chuyển trọng tâm từ hỗ trợ từng hoạt động sang nâng cao năng lực nội tại, năng suất và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các chính sách tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và thị trường; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá dựa trên kết quả.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Quang Khánh

Luật được xây dựng nhằm hình thành khuôn khổ chính sách có trọng tâm để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy nâng cao năng lực quản trị, năng suất, khả năng tiếp cận nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và từng bước phát triển lên quy mô lớn hơn.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/7/2027

Đồng bộ các chính sách, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật . Ảnh: Phạm Thắng

Trong đó, các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được rà soát theo hướng ổn định, dễ áp dụng; việc xác định đối tượng thụ hưởng sẽ khai thác dữ liệu sẵn có, hạn chế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin. Những trường hợp đặc thù như doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô sẽ được hướng dẫn cụ thể tại nghị định của Chính phủ.

Đối với chính sách thuế, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc hỗ trợ và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế; các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian ưu đãi được chuyển sang các luật thuế có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự thảo bổ sung yêu cầu địa phương công khai thông tin quỹ đất, mặt bằng, giá thuê trước và sau hỗ trợ; thực hiện khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đối với mua sắm công, dự thảo làm rõ cơ chế xử lý các trường hợp không đáp ứng tỷ lệ gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời loại trừ những gói thầu đấu thầu quốc tế hoặc không trái với cam kết quốc tế của Việt Nam.

Các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hệ thống phân phối cũng được rà soát để tránh trùng lặp. Bên cạnh đó, dự thảo hoàn thiện quy định về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các quy định chuyển tiếp, bảo đảm đồng bộ với Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, không làm gián đoạn các chương trình hỗ trợ đang triển khai.