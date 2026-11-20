Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, có ý kiến đề nghị tiếp tục thể chế hóa tối đa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng nhà nhỏ - nhóm nhỏ, để mỗi nhóm trẻ gắn với một người chăm sóc ổn định, tạo môi trường gần gũi như gia đình, phù hợp với tâm lý trẻ em.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc “Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc nuôi con nuôi trong nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ”. Việc bổ sung nguyên tắc này nhằm hiện thực hóa và bổ trợ cho việc thực hiện nguyên tắc “Khuyến khích công dân Việt Nam nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha đẻ và mẹ đẻ, trẻ em không nơi nương tựa sống tại các mô hình chăm sóc tập trung làm con nuôi” được dự thảo luật kế thừa từ Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Về điều kiện của người nhận con nuôi, Chính phủ đã bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm.

Đối với ý kiến đề nghị quy định điều kiện độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, Chính phủ đánh giá, đây là vấn đề đã được đặt ra ngay từ khi soạn thảo, thu hút nhiều ý kiến quan tâm của các cơ quan có liên quan và nhân dân. Qua quá trình nghiên cứu, Chính phủ nhận thấy việc xác định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi là chưa có căn cứ trên thực tiễn, còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về việc xác định rõ thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi, Chính phủ đã chỉnh lý, quy định cụ thể trong dự thảo luật như sau: “Kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, giữa cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác trong gia đình cha nuôi, mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật”.