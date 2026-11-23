Cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú

Điểm đáng chú ý tại Điều 3 của luật này là việc bổ sung ngoại lệ đối với các hành vi bị nghiêm cấm tại nhà chung cư. Cụ thể, luật nghiêm cấm hành vi “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú”.

Trước đây, Luật Nhà ở 2023 quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Do chưa tách bạch rõ ràng giữa khái niệm “sử dụng không phải để ở” với “cho thuê lưu trú ngắn ngày”, nhiều ban quản trị và ban quản lý chung cư đã đồng nhất hoạt động cho thuê ngắn hạn là kinh doanh trái phép, từ đó ngăn cản, gây khó dễ cho các chủ căn hộ. Bên cạnh đó, Nghị định 339/2026/NĐ-CP (căn cứ theo Luật Nhà ở 2023) cũng áp dụng mức xử phạt rất cao đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư không nhằm mục đích để ở.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nhận định quy định mới tại Luật Nhà ở 2026 sửa đổi đã làm rõ ranh giới pháp lý cho hoạt động này. Điểm mới cốt lõi nằm ở việc dù vẫn cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, luật đã cho phép ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú. Việc cơ quan soạn thảo lược bỏ cụm từ “ngắn hạn” trong dự thảo cuối cùng giúp thuật ngữ “cho thuê lưu trú” được hiểu linh hoạt hơn, bao quát từ lưu trú qua đêm, vài ngày, một tuần cho đến vài tháng.

Theo ông Châu, quy định này mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu đạt 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030. Trong bối cảnh việc đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng hay khách sạn mới đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí, việc đưa hàng trăm ngàn căn hộ chung cư hiện có vào phục vụ lưu trú sẽ đáp ứng ngay lập tức nhu cầu đa dạng của xã hội.

Căn cứ theo Luật Cư trú 2020, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian dưới 30 ngày. Như vậy, việc cho khách thuê căn hộ để nghỉ ngơi, sinh hoạt ngắn ngày theo mô hình Airbnb là hoàn toàn hợp pháp đối với mọi căn hộ chung cư. Trước đó, tại TP.HCM, UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định 19/2026 thay thế Quyết định 26/2025 theo hướng nới lỏng các quy định, tạo điều kiện cho người dân khai thác cho thuê căn hộ ngắn hạn.

Tuy nhiên, để hoạt động này vận hành ổn định, ông Châu cho rằng cần có các giải pháp quản lý đồng bộ nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa cư dân sinh sống thường trú và chủ căn hộ kinh doanh. Theo đó, chủ hộ cho thuê lưu trú cần đóng phí quản lý vận hành hằng tháng cao hơn, thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, lưu trú và tuân thủ mẫu nội quy chung cư thống nhất. Đồng thời, các chủ căn hộ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ và trang bị bình chữa cháy ngay bên trong căn hộ.

Căn hộ là tài sản để giao dịch, để lại cho con cháu

Luật Nhà ở sửa đổi cũng quy định các giao dịch về nhà ở gồm mua bán, thuê mua, thuê, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn và ủy quyền quản lý nhà ở. Như vậy, chủ căn hộ có quyền bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp căn hộ để vay vốn hoặc để lại căn hộ cho người thân theo quy định về thừa kế.

Khi thời hạn sử dụng được xác định theo tuổi thọ công trình và gắn với bảo đảm quyền tài sản, các quyền này gắn với căn hộ trong suốt thời gian chủ sở hữu nắm giữ tài sản. Một căn hộ cha mẹ mua hôm nay có thể là nơi an cư của cả gia đình, rồi trở thành tài sản thừa kế của con cái sau này.

Quyền sử dụng đất được giữ khi tòa nhà phải xây dựng lại

Với chủ căn hộ, quyền tài sản còn bao gồm phần quyền sử dụng đất dưới tòa nhà. Theo Luật Đất đai 2024, đất ở thuộc nhóm đất sử dụng ổn định lâu dài. Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư thể hiện hình thức sử dụng phần đất này là "Sử dụng chung"; với căn hộ xây dựng trên đất ở, thời hạn sử dụng đất được ghi là "Lâu dài".

Luật Nhà ở sửa đổi quy định khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế thì thực hiện kiểm định, việc tiếp tục sử dụng thực hiện theo pháp luật về xây dựng. Trường hợp tòa nhà không bảo đảm an toàn, không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa để tiếp tục sử dụng thì phải phá dỡ. Khi đó, các chủ sở hữu được quyền sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại, cùng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; kinh phí do các chủ sở hữu đóng góp theo quy định. Như vậy, kể cả khi tòa nhà phải xây dựng lại, chủ căn hộ vẫn giữ quyền sử dụng đất để cùng nhau cải tạo, xây dựng lại tòa nhà.

Với các quyền giao dịch, thừa kế và quyền sử dụng đất được quy định rõ, Luật Nhà ở sửa đổi giúp quyền tài sản hợp pháp của chủ căn hộ được bảo đảm trong cả vòng đời tòa nhà, kể cả khi tòa nhà cần kiểm định hay xây dựng lại. Đây là cơ sở để người dân yên tâm lựa chọn chung cư làm nơi an cư và tài sản lâu dài cho gia đình.