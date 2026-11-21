Chiều 21/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Cùng với các quy định về hợp nhất quy trình ngân sách, một trong những nội dung quan trọng của Luật Ngân sách nhà nước là quy định trách nhiệm về hiệu quả đầu tư đi cùng thẩm quyền quyết định.

Theo khoản 6 Điều 81, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước quyết định đầu tư, tạm ngừng, hủy bỏ chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án được phê duyệt.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất (Ảnh: Media Quốc hội).

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, mức độ cải thiện đời sống và an sinh xã hội mà nhân dân được thụ hưởng, phù hợp với ngành, lĩnh vực. Quy trình đánh giá thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ngay ở bước chuẩn bị, sự cần thiết, đánh giá hiệu quả đầu tư, mục tiêu và khả năng huy động, cân đối nguồn vốn là những căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án. Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững cũng là điều kiện quyết định chủ trương đầu tư.

Trong quá trình triển khai, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình theo nội dung, chỉ tiêu đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

Luật quy định dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động. Dự án nhóm B, nhóm C phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác động. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện các loại đánh giá khác, trong đó có đánh giá đột xuất, khi cần thiết.

Khi điều chỉnh dự án, cấp quyết định đầu tư có thẩm quyền quyết định điều chỉnh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; chỉ được điều chỉnh sau khi chương trình, dự án đã được thẩm định, kiểm tra, đánh giá theo quy định. Trường hợp thay đổi mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công so với sơ bộ tổng mức vốn đã được quyết định chủ trương đầu tư thì phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trước.