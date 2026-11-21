Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, về đảm bảo tính đồng bộ với Luật Nhà ở đã được chỉnh lý theo hướng số thu từ bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thuộc tài sản công sau khi trừ đi chi phí theo quy định của pháp luật phải nộp vào ngân sách nhà nước. UBNDN cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định việc bố trí nguồn thu này cho Quỹ nhà ở. Để thống nhất, dự thảo Luật Ngân sách nhà nước đã chỉnh lý điểm đ khoản 1 Điều 38, quy định rõ khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% tiền cho thuê, tiền bán nhà ở thuộc tài sản công do nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Về thời hạn phân bổ các khoản dự toán chi chưa phân bổ chi tiết. Ý kiến thẩm tra và một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về mốc thời gian phải phân bổ chi tiết khoản dự toán này đến 30/9. Việc phân bổ sử dụng sau thời điểm này phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, loại trừ một số khoản tại Báo cáo của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, trong thực tế, các khoản chưa phân bổ chủ yếu là dự toán bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã có chủ trương nhưng chưa được hoàn thiện hồ sơ thủ tục hoặc chưa xác định được nhu cầu kinh phí, đối tượng thụ hưởng tại thời điểm lập dự toán. Một số chính sách dự kiến được ban hành, triển khai trong năm nên cần chủ động dành nguồn để phân bổ khi đủ điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã rà soát kỹ lưỡng các quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai, xin nghiêm túc tiếp thu trong chỉ đạo điều hành, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng lập dự toán, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ để phân bổ dự toán chi tiết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng hiệu quả ngân sách, khắc phục tình trạng chậm phân bổ, chuyển nguồn lớn.

Kế thừa quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, dự thảo luật đã trình Quốc hội tiếp tục không quy định cụ thể mốc thời gian phân bổ các khoản dự toán này để phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chủ động cho Chính phủ, UBNDN các cấp trong việc điều hành, cân đối nguồn lực, xử lý các nhiệm vụ phát sinh, sử dụng tối đa nguồn dự toán đã được Quốc hội, HĐND quyết định, nhất là trong bối cảnh yêu cầu rất cao về tăng trưởng hai con số, cần có sự điều hành kịp thời về nguồn lực. Vì vậy, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội cho phép giữ như dự thảo luật đã trình.

Về đề nghị rà soát, nghiên cứu việc bỏ quy định phân bổ, sử dụng dự toán chi còn lại của cấp ngân sách khi kết thúc năm. Theo luật hiện hành, kết thúc năm ngân sách, số dự toán chưa sử dụng được tổng hợp vào dự toán chi còn lại của cấp ngân sách để Chính phủ, UBND tiếp tục phân bổ cùng với số tăng thu và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Thường trực HĐND, HĐND. Quy định này đến nay không phát sinh vướng mắc, đã tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, nhất là trong bối cảnh yêu cầu rất cao về đảm bảo nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đối với ngân sách trung ương, những năm qua dự toán chi còn lại cơ bản được hủy để giảm bội chi, giảm chuyển nguồn. Riêng năm 2025, Chính phủ đã quyết định hủy toàn bộ khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng. Đối với ngân sách địa phương, nếu không được tiếp tục phân bổ sử dụng nguồn này sẽ ảnh hưởng đến khả năng xử lý các nhiệm vụ phát sinh, nhất là các địa phương nhận bổ sung cân đối và các xã còn khó khăn về nguồn lực. Vì vậy, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo luật đã trình.