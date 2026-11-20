Tại phiên họp, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 20-11. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tại các phiên thảo luận, có đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư vì thiếu kiến thức pháp lý nền tảng.

Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật, như Juris Doctor tại Mỹ, Canada... Đây là chương trình chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại. Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về Kỳ thi quốc gia về luật sư, Chính phủ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng tuyển chọn luật sư, gồm lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Phó chủ tịch thường trực, đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Mô hình này chuyển đổi một cách căn bản bản chất đánh giá: Từ chỉ kiểm tra kết quả tập sự sang đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề. Việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi. Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức.

Kết quả biểu quyết. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư; Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

Sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Quốc hội tiến hành thông qua dự thảo luật với 482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Kết quả có 470 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội), 10 đại biểu không tán thành và 2 đại biểu không biểu quyết.