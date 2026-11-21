Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Với 471/479 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 94,39%, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 63 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Quốc hội cũng đã thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng 3 dự án đường bộ cao tốc gồm: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Các Nghị quyết lần lượt được thông qua với 476/481, đạt tỷ lệ 95,39%; 477/480, đạt tỷ lệ 95,59% và 482/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,59%.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Hoàn thiện quy định, tháo gỡ vướng mắc trong kinh doanh bất động sản

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của ĐBQH và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Một điểm đáng chú ý là quy định về quyền mua, thuê mua bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Theo đó, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và người nước ngoài được phép nhập cảnh được mua, thuê mua bất động sản. Tuy nhiên, quyền sở hữu bất động sản không gắn với quyền sử dụng đất.

Về thanh toán khi mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Chính phủ giữ nguyên quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đối với 5% giá trị hợp đồng còn lại. Khoản tiền này được thanh toán sau khi bên mua, thuê mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp bên mua, thuê mua đồng ý tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, khoản tiền trên được thanh toán khi chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh Hồ Long

Đối với dự án bất động sản thực hiện trên quỹ đất dùng để thanh toán cho dự án, nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai hoặc có biện pháp bảo đảm theo quy định khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Ba tuyến cao tốc mở rộng kết nối liên vùng

Về chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối liên vùng, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đáng chú ý, khi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, cả 34 địa phương trên cả nước sẽ có đường cao tốc.

Quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong. Ảnh Hồ Long

Theo Bộ trưởng, trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Chính phủ đã cân nhắc nhiều phương án để xác định quy mô, phạm vi và lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng cân đối vốn. Việc đầu tư phải bảo đảm đồng bộ, tránh manh mún, chắp vá và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Trong quá trình thảo luận, ĐBQH góp ý về sự cần thiết đầu tư, quy mô, tốc độ thiết kế, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, hiệu quả và tiến độ thực hiện. Các vấn đề liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường, tái định cư và cơ chế đặc thù cũng được xem xét, tiếp thu để hoàn thiện các nghị quyết.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định, khi hoàn thành, ba tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ đường kết nối, nút giao và trạm dừng nghỉ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.