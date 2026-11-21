Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Media Quốc hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, quá trình thảo luận, dự án Luật nhận được 112 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ, 21 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, với tổng số 364 ý kiến. Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình đầy đủ và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật tại Báo cáo số 1065 ngày 16/11/2026.

Ngày 20/11, Chính phủ tiếp tục có Báo cáo số 1140 tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được hoàn thiện gồm 10 chương, 63 điều, giảm 20 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, dự thảo Luật đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo số 64-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương ngày 22/5/2026.

Dự thảo Luật tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Về quyền mua, thuê mua bất động sản của chủ thể có yếu tố nước ngoài, dự thảo Luật quy định theo hướng: Trường hợp tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam mua, thuê mua bất động sản thì quyền sở hữu bất động sản không gắn liền với quyền sở hữu đất, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 471/479 đại biểu biểu quyết tán thành. Ảnh: Media Quốc hội.

Đối với khoản thanh toán 5% còn lại của hợp đồng trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Chính phủ đề xuất giữ nguyên quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Theo đó, giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán ngay sau khi bên mua, bên thuê mua nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp bên mua, bên thuê mua đồng ý tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho bên mua.

Một nội dung khác được tiếp thu, chỉnh lý là điều kiện đối với dự án bất động sản thực hiện trên quỹ đất thanh toán cho dự án BT. Dự thảo Luật quy định theo hướng nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định hoặc đã thực hiện các biện pháp bảo đảm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và theo phương thức đối tác công tư.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2026 gồm 10 chương, 63 điều, quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Luật tập trung vào các nội dung: kinh doanh bất động sản có sẵn, bất động sản hình thành trong tương lai; kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án; chuyển nhượng dự án, hợp đồng kinh doanh bất động sản; hoạt động sàn giao dịch, môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản. Đáng chú ý, Luật quy định chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, trung thực thông tin pháp lý về bất động sản, dự án trước khi đưa vào kinh doanh; doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu, trong đó không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và 15% đối với dự án từ 20ha trở lên. Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, tổng số tiền thu trước khi bàn giao không quá 70% giá trị hợp đồng và trước khi cấp giấy chứng nhận không quá 95%. Luật cũng yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán của khách hàng thông qua tài khoản tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp ở Việt Nam; quy định trách nhiệm ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng. Hoạt động sàn giao dịch, môi giới bất động sản được quy định chặt chẽ hơn về điều kiện hoạt động, năng lực hành nghề, đào tạo và cấp chứng chỉ. Một nội dung đáng chú ý khác là xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tập trung, thống nhất trên toàn quốc; cấp mã định danh điện tử cho bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới và cá nhân thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Đồng thời, luật bổ sung cơ chế điều tiết thị trường thông qua điều chỉnh quy hoạch, nguồn cung, cơ cấu sản phẩm, chính sách tín dụng, thuế và tài chính khi thị trường có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, thay thế Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.