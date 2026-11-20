Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định nguyên tắc tham gia đấu giá nhằm hạn chế tình trạng người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Luật nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá đất lên đến 50% nhằm khắc phục tình trạng bỏ cọc để thổi giá, tác động tiêu cực vào thị trường bất động sản.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Về tiền đặt trước (Điều 35), Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20% -50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 10 Điều 35 giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố (thường xuyên có hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở) cho thấy, các quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy tác dụng; số người trúng đấu giá bỏ cọc đã giảm đáng kể. Riêng tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng mức 50% giá khởi điểm, số thửa, lô đất bị hủy kết quả do không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026; trong khi số thửa, lô đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889 thửa đất, lô đất. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả giảm từ 35 xuống 11.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Vì vậy, Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20-50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.