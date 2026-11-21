Toàn cảnh cuộc họp báo (Ảnh: Quang Vinh)

Giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” pháp lý

Ngày 21/11, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê Quang Mạnh cho biết, sau 27 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Điểm nổi bật của kỳ họp lần này được ông Mạnh đề cập là khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết; trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, về giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, và 1 nghị quyết chung của kỳ họp.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác để có thể hoàn thiện cho Kỳ họp thứ 3. “Những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2 không chỉ thể hiện khối lượng công việc khổng lồ, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển của đất nước”, ông Mạnh nói.

Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đánh giá, các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi; đồng thời hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cho những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp cho việc xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường của đất nước; thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành; thông qua 3/5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết dứt điểm “điểm nghẽn” pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng theo chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý và làm sạch dữ liệu, đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tiếp theo.

Tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai

Ông Nguyễn Văn Hiển cũng cho hay, xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của đất đai trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực quốc gia, Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai, khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ hiệu quả cho sự phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với đó, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và hoạt động kinh doanh bất động sản; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiển phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh: Quốc hội đã xem xét, quyết định 3 dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó:

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong được ban hành sẽ tăng cường kết nối Lai Châu và Lào Cai với Thủ đô Hà Nội thông qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được ban hành nhằm hình thành tuyến cao tốc kết nối khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải cho Quốc lộ 24; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các khu vực.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La được ban hành có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.