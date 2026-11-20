Kết quả biểu quyết cho thấy, có 473/473 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Theo đó, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 40 điều, giảm 1 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội ngay tại đầu Kỳ họp. Trong đó, Ban soạn thảo đã tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Ban soạn thảo đã rà soát dự thảo Luật để đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm không chồng chéo về đối tượng, thẩm quyền, biện pháp bảo vệ với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan.

Quốc hội thông qua dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; bảo đảm đầy đủ, toàn diện, trong đó đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉnh lý, hoàn thiện khái niệm và tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm bao quát đầy đủ các loại công trình.

Chỉnh lý, hoàn thiện quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết, bảo đảm thống nhất với Luật Tổ chức của Chính phủ.

Chỉnh lý, hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.