Quang cảnh phiên họp chiều 21-11. Ảnh: media.quochoi.vn

Luật quy định Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng (thay thế cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước đây) bên cạnh quyền sở hữu công nghiệp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý chung về sở hữu trí tuệ.

Luật cũng quy định nhiều nội dung về cải cách thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng. Trong đó, bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, thay vì phải thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng như trước, các bên chỉ cần lập hợp đồng bằng văn bản (có hiệu lực giữa các bên theo pháp luật dân sự) và làm thủ tục yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ.

Việc chuyển nhượng đối với các quyền xác lập qua đăng ký chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận việc sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ.

Luật bổ sung quy định cho phép bên nhận chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu riêng tương ứng với phần nhận chuyển nhượng.

Luật cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh và đổi mới quản lý hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, chuyển sang cơ chế hậu kiểm. Thay vì cấp thẻ giám định viên hay giấy chứng nhận tổ chức giám định như trước, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tổ chức thành lập hợp pháp chỉ cần gửi thông báo bằng văn bản (kèm thông tin chuyên môn, lĩnh vực giám định) cho cơ quan nhà nước trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Cơ quan quản lý có trách nhiệm công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân giám định trên trang thông tin điện tử để xã hội giám sát. Luật cũng làm rõ kết luận giám định chỉ là một nguồn chứng cứ về mặt chuyên môn, không kết luận về hành vi xâm phạm hay kết luận về vụ tranh chấp.

Luật quy định hoàn thiện quy định bảo hộ và duy trì hiệu lực đối với giống cây trồng. Trong đó, bổ sung chế định tạm đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng tự động nếu chủ bằng không nộp lệ phí duy trì đúng hạn. Trong thời gian này, chủ bằng vẫn có quyền cảnh báo người sử dụng và đòi tiền đền bù nếu bằng được phục hồi hiệu lực sau đó. Nếu quá 6 tháng vẫn không nộp phí, bằng mới chính thức bị đình chỉ hiệu lực.

Luật cho phép kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, đồng nhất và ổn định (DUS) được thực hiện bởi chính người đăng ký, tổ chức, cá nhân khác, hoặc sử dụng kết quả có sẵn từ cơ quan bảo hộ giống cây trồng của các nước thành viên Công ước quốc tế UPOV (Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới).

Luật quy định cụ thể tiêu chí xác định giống cây trồng có nguồn gốc chủ yếu từ giống cây trồng ban đầu để bảo vệ quyền lợi cho tác giả, chủ bằng gốc. Chuẩn hóa việc công bố các thông tin, quyết định liên quan trên công báo về giống cây trồng trong thời hạn 30 ngày (thay cho cụm từ "tạp chí chuyên ngành" trước đây).