Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Đất bỏ hoang chịu thuế 0,2%, không áp dụng hạn mức

Một điểm mới là luật bổ sung quy định đánh thuế đối với đất bỏ hoang, nhằm tăng trách nhiệm của người sử dụng và hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai.

Về thuế suất, đất bỏ hoang chịu mức 0,2%, không áp dụng hạn mức; đất sử dụng không đúng mục đích chịu thuế suất 0,15%. Đối với đất thuộc dự án đầu tư được phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, mức thuế suất là 0,03%. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các mức thuế suất được thiết kế theo tình trạng sử dụng đất, trong đó có quy định riêng đối với dự án đầu tư được phân kỳ. Vì vậy, cần phân biệt đất bỏ hoang với đất thuộc dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về diện tích đất tính thuế. Theo đó, diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng hoặc bỏ hoang. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Luật cũng sửa đổi cách xác định giá tính thuế: giá 1m² đất được xác định theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và ổn định trong chu kỳ 3 năm.

Các quy định về diện tích đất tính thuế và thuế suất mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng quy định về bảng giá đất tính thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2028; bảng giá đất năm 2027 tiếp tục áp dụng theo chu kỳ ổn định trước đó.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế 3 năm

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, luật bổ sung chính sách miễn thuế trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Quy định này cũng áp dụng với chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Một chính sách khác là cho phép doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng lựa chọn phương pháp tính thuế theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 11 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu được xác định theo quy định của luật; Chính phủ được giao quyết định điều chỉnh ngưỡng doanh thu và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế. Đây là chính sách riêng, không đồng nhất với ưu đãi miễn thuế 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho các nhóm lao động này.

Luật cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng được miễn thuế đối với phần thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn này.

Cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế

Đối với thuế thu nhập cá nhân, luật cho phép cá nhân kinh doanh có doanh thu năm cao hơn mức doanh thu không phải nộp thuế theo khoản 1 Điều 7 và không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế.

Cá nhân có thể nộp thuế theo phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 7 hoặc áp dụng cách tính thuế suất nhân với doanh thu tính thuế. Chính phủ được giao quy định chi tiết, điều chỉnh ngưỡng doanh thu và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Một chính sách miễn thuế khác là miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân cư trú từ hoạt động kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 4, luật có hiệu lực chung từ ngày 1/1/2027. Riêng quy định về lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.