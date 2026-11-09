Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2027

Sáng 9/11, với 471/471 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo nghị quyết, tổng thu ngân sách dự kiến đạt 3.334.338 tỷ đồng, gồm 1.775.593 tỷ đồng thu ngân sách Trung ương và 1.558.745 tỷ đồng thu ngân sách địa phương. Tổng chi được quyết định ở mức 4.073.935 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương là 2.364.411 tỷ đồng, bao gồm 408.747 tỷ đồng bổ sung cân đối ngân sách địa phương và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu và bổ sung cân đối.

Bội chi ngân sách là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Trong đó, ngân sách Trung ương bội chi 588.818 tỷ đồng, ngân sách địa phương 150.779 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 1.279.717 tỷ đồng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2027 khoảng 9,1% so với năm 2026; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế và thu hồi nợ thuế; đồng thời mở rộng cơ sở thu từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Về chi ngân sách, nghị quyết yêu cầu tiết kiệm 5% chi đầu tư công để bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn cho an sinh xã hội. Khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên không bao gồm kinh phí tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, khoản chi tiền lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người.

Nguồn lực cũng được ưu tiên cho cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Quốc hội thống nhất bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Nguồn tích lũy cải cách tiền lương được sử dụng để bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và ưu đãi người có công.

Đáng chú ý, nghị quyết mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế. Nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương cũng được phép sử dụng để thực hiện chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Về chi đầu tư phát triển, Chính phủ được giao tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã và đang triển khai để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dự án khởi công mới phải được rà soát kỹ khả năng cân đối vốn, tránh đầu tư dàn trải. Vốn từ các dự án chậm tiến độ có thể điều chuyển sang dự án có khả năng thực hiện, giải ngân nhưng thiếu vốn.

Quốc hội cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, vay nợ của ngân sách địa phương và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc vay và sử dụng vốn vay và trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.