Quốc hội thông qua dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2027 là 2.364.411 tỷ đồng

Nghị quyết được Quốc hội thông qua với 469 đại biểu bấm nút tán thành trong tổng số 469 đại biểu tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết và đạt 93,8% tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả biểu quyết. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương năm 2027 là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán 408.747 tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết cũng bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách nhà nước năm 2025 như sau: Bộ Công an 5.752,6 tỷ đồng tương ứng 85%; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015,1 tỷ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách Trung ương 100%. Việc bố trí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương như sau: 5.215 tỷ đồng (tương ứng với 35% số thu) để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự toán chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực cụ thể cho năm 2027 như sau: Chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương 408.747 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 757.200 tỷ đồng; chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, chi cho vay 138.493 tỷ đồng; chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) 980.970 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ngân sách Trung ương 10.000 tỷ đồng; dự phòng ngân sách Trung ương 69.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.