Phiên họp Quốc hội sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Cơ hội tổ chức không gian phát triển

Theo Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ được thông qua, Quốc hội điều chỉnh 40,06km² (4.006,38ha) từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội. Phần diện tích này gồm hơn 2.529ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Sau khi chuyển về Thủ đô, hơn 1.338ha sẽ được nhập vào xã Ba Vì và 2.668ha nhập vào xã Yên Xuân. Khu vực điều chỉnh về xã Yên Xuân không có dân cư, về xã Ba Vì có 243 hộ, với 1.057 người.

Việc điều chỉnh này nhằm giúp giải quyết bất cập một vườn quốc gia nằm trên địa giới hành chính của 2 tỉnh, thành phố, đồng thời mở ra cơ hội tổ chức không gian phát triển văn hóa, du lịch của cả vùng phía Tây Thủ đô, góp phần phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Đảm bảo sinh kế cho cư dân ven biển

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) mới được thông qua quy định mức bồi thường khi thu hồi khu vực biển được tính dựa trên 3 yếu tố: đơn giá tại thời điểm thu hồi, phạm vi diện tích và thời hạn sử dụng còn lại.

Đối với khu vực biển được giao, cho thuê thông qua đấu giá, mức bồi thường không thấp hơn phần tiền trúng đấu giá thực tế đã nộp (tương ứng theo diện tích và thời hạn sử dụng còn lại).

Luật bổ sung trách nhiệm của chủ dự án trong đánh giá, phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Theo đó, chủ dự án phải phối hợp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tạo việc làm; ưu tiên sử dụng lao động, sản phẩm và dịch vụ tại địa phương khi đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về quyền tiếp cận hợp pháp của người dân đối với biển, bãi biển công cộng... UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xác định, công bố, quản lý và bảo vệ các không gian này.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027

Hậu kiểm việc bảo vệ môi trường

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cắt giảm nhiều đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường, chuyển sang đăng ký môi trường.

Đặc biệt, luật hoàn thiện quy định miễn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và thủ tục môi trường.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật quy định các công cụ hậu kiểm, giám sát theo mức độ rủi ro và dựa trên dữ liệu; bổ sung “địa bàn hoạt động” vào tiêu chí môi trường để phân định rõ trách nhiệm trong giải quyết ô nhiễm môi trường.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027.

Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua 3 dự thảo: Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.