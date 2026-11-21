Quốc hội thông qua điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ
Ngày 21/11, Quốc hội khóa XVI bước vào phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, hoàn thành chương trình nghị sự có khối lượng công việc lập pháp rất lớn. Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua 23 luật, nghị quyết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-hoi-thong-qua-dieu-chinh-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-giua-thanh-pho-ha-noi-va-tinh-phu-tho-246261121112711397.htm