Với 453/455 tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, chiều 21/11.

Các đại biểu tại phiên họp chiều 21/11.

Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật về quản lý thuế.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Theo lý giải tại Nghị quyết, lệ phí môn bài là thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh trước ngày 1/1/2017, lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền chậm nộp là tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2013, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tiền thuế nợ gốc là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh (trừ lệ phí môn bài) của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế.

Nghị quyết quy định xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế thuộc diện áp dụng.

Đối với những người nộp thuế chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Riêng tiền chậm nộp của các khoản thuế và khoản thu khác, người nộp thuế chỉ được xóa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Trong đó gồm: đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Nghị quyết cũng xác định rõ những trường hợp không được xóa tiền chậm nộp.

Trong đó có người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Các chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, cũng không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp.

Ngoài ra, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng không được áp dụng chính sách này.

Tuy nhiên, quy định loại trừ trên không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là người nộp thuế không phải lập hồ sơ riêng để đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm công khai kết quả xóa nợ trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, nếu có.

Đối với hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận, nếu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc và tiền xử phạt (nếu có) chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục mã số thuế, cơ quan quản lý thuế tiếp tục xử lý theo Nghị quyết.

Trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng đang được thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, cơ quan thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp.

Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền, nếu xác định người nộp thuế không thuộc diện bị loại trừ và đáp ứng đầy đủ điều kiện thì tiếp tục được xem xét giải quyết.

Tính đến ngày 23/10/2026, cả nước còn khoảng 2,5 triệu người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đánh giá tác động đối với ngân sách Nhà nước, báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ cho biết, theo hồ sơ, quy mô nghĩa vụ thuộc phạm vi xử lý gồm nợ gốc lệ phí môn bài đã hạch toán khoảng 1.250 tỷ đồng và tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng; nghĩa vụ lệ phí môn bài chưa hạch toán ước khoảng 15.000 tỷ đồng nếu gần 2 triệu người nộp thuế quay lại làm thủ tục; tiền chậm nộp thuộc phạm vi xem xét khoảng 9.990 tỷ đồng, gồm 9.715 tỷ đồng do cơ quan thuế quản lý và 275 tỷ đồng do cơ quan hải quan quản lý. Chính phủ sẽ theo dõi thu nợ gốc, số tiền được xóa, số mã số thuế được khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể và nguyên nhân hồ sơ còn vướng. Kết quả được tổng hợp hằng năm và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.