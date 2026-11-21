Sáng 21/11, với 468/480 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Sáng 21/11, với 468/480 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình bày tóm tắt báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, đến thời điểm hiện nay, dự thảo Nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội xem xét thông qua đã đạt được sự thống nhất cao giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam tập trung vào 7 nhóm chính sách.

Một là, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án du lịch, xác định địa bàn ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch, các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch; địa điểm phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp: dự án chất lượng cao được hỗ trợ; dự án động lực được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất. Đồng thời, quy định việc thu hồi ưu đãi nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Hai là, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, có chính sách hỗ trợ mở đường bay mới phục vụ du lịch và khuyến khích tiêu thụ dài hạn sản phẩm địa phương.

Ba là, về hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới, quy định chính sách đối với các mô hình cung ứng dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng dân cư; kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; các sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới; quyền sở hữu trí tuệ phát sinh được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Bốn là, về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch, cho phép thí điểm đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Năm là, về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và quản trị du lịch; chú trọng đào tạo nhân lực tại chỗ ở các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Sáu là, về thị thực, tạo thuận lợi trong nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế; ưu tiên khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện và người nước ngoài làm việc từ xa.

Bảy là, về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Nghị quyết dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm; thời gian thử nghiệm một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch tối đa 3 năm.

Bộ trưởng cho biết, ngoài những nội dung nêu trên, Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, như đã thể hiện trong các Báo cáo số 1126 và 1135 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.