Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phân cấp mạnh hơn trong quản lý du lịch, di sản văn hóa

Với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,79%, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Luật tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong lĩnh vực thể thao, thẩm quyền quyết định tổ chức các giải vô địch, giải vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam được chuyển từ Thủ tướng sang Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Hồ Long

Đối với lĩnh vực du lịch, thẩm quyền công nhận và thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch được chuyển từ UBND cấp tỉnh sang cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trở lên, thay vì Thủ tướng như trước.

Luật đồng thời bỏ các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để giao Chính phủ quy định chi tiết; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Trong lĩnh vực di sản văn hóa, Luật phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương và chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp, Ảnh: Quang Khánh

Một số thẩm quyền của cấp huyện được chuyển xuống cấp xã, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Luật cũng điều chỉnh phạm vi các trường hợp phải xin xác nhận trước khi lập dự án. Theo đó, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh được giao xác nhận đối với các cụm di tích quốc gia và cụm di tích quốc gia gắn với di tích cấp tỉnh.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8.

Ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch mới

Với 468/480 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 97,5%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Nghị quyết gồm 7 nhóm chính sách, tập trung thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển các mô hình kinh doanh mới và thúc đẩy du lịch bền vững.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Ảnh: Hồ Long

Về ưu đãi đầu tư, các địa bàn được ưu tiên gồm ba cực tăng trưởng du lịch, các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch.

Chính sách cũng áp dụng tại các điểm du lịch cộng đồng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các dự án được phân loại để áp dụng mức hỗ trợ, ưu đãi tương ứng. Trong đó, dự án du lịch chất lượng cao được hưởng chính sách hỗ trợ; dự án động lực được ưu đãi về thuế và tiền thuê đất; dự án động lực mang tính chiến lược được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết có thể bị thu hồi dự án và các ưu đãi đã được hưởng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường liên kết cộng đồng, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mở đường bay mới phục vụ du lịch và tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Các mô hình kinh doanh du lịch mới cũng thuộc diện được hỗ trợ, ưu đãi, gồm du lịch cộng đồng, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông và ven biển.

Chính sách còn hướng tới phát triển các sản phẩm kết hợp du lịch với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phục vụ du khách.

Nghị quyết cũng khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo và thực tế tăng cường trong hoạt động du lịch. Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ các hoạt động này được bảo hộ theo quy định pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036. Trong đó, các chính sách thí điểm có thời hạn 5 năm, còn chính sách thử nghiệm được thực hiện tối đa 3 năm.