Quốc hội thông qua Nghị quyết chiều 20-11

Chiều 20/11, với 470/470 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua và thay thế Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Nghị quyết này đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 như sau:

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm bền vững tội phạm, trong đó phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh trên toàn quốc không ma túy.

- Phấn đấu 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ về ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá. Phấn đấu giảm từ 20% đến 30% số vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tổ chức về môi trường so với giai đoạn trước; phấn đấu 100% các vụ án nghiêm trọng về môi trường được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Hằng năm, tỷ lệ phát hiện, bắt giữ và xử lý các đường dây, tổ chức, băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới, các vùng biển và hải đảo tăng từ 5% trở lên; bảo đảm tỷ lệ triệt phá, giải quyết dứt điểm các địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội tăng từ 5% trở lên; số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ tăng trên 3%; số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không gian mạng được phát hiện, triệt phá tăng trên 5%.

- Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 88% tổng số thụ lý. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%. Bảo đảm tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt trên 96%. Bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu giải quyết, xét xử vụ án hình sự được giao hằng năm.

- Trên 98% người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý có yêu cầu được tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lý trong vụ án hình sự.

- Xây dựng trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến.

- Trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Bảo đảm cơ sở vật chất để điều trị cho ít nhất 50.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện…

Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, trong đó làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở ý kiến của các ĐBQH, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, làm rõ mục tiêu tăng cường phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của Nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đồng thời, bổ sung mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy; điều chỉnh các chỉ tiêu về đấu tranh với tội phạm. Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu về giám sát điện tử, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng trường học an toàn, bảo đảm rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết cũng đã rà soát, chỉnh lý cách thể hiện tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030. Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực được xác định phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách và địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết đã làm rõ hơn cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh vốn, kinh phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc hoàn thiện các nội dung này nhằm tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện nhưng không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn, cơ cấu nguồn vốn.

Ngoài ra, đã bổ sung, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp, nhất là việc lập, phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; kế thừa các hoạt động, nhiệm vụ, dự án và kết quả đã hình thành, bảo đảm liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng.