Quang cảnh phiên họp thông qua nghị quyết.

Theo kết quả biểu quyết có 481 đại biểu Quốc hội tham gia (chiếm 96,39% tổng số đại biểu); trong đó 476 đại biểu tán thành (95,39%), 2 đại biểu không tán thành (0,40%) và 3 đại biểu không biểu quyết (0,60%).

Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối Lai Châu với các địa phương trong vùng và mạng lưới giao thông quốc gia.

Trước đó, trong quá trình xem xét, thảo luận về chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, tập trung làm rõ sự cần thiết đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực và các cơ chế bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên biểu quyết thông qua nghị quyết.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và giao thương hàng hóa.

Đối với tỉnh Lai Châu, việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về một tuyến giao thông kết nối thuận lợi, an toàn, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Việc thông qua nghị quyết là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu tạo thêm điều kiện cho tỉnh Lai Châu khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.