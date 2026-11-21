Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sáng 21/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư ba dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Cả ba dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 162.393 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các dự án được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác từ năm 2031.

Trong ba dự án, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai và điểm cuối tại khu vực phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 50.990 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 48.986 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lai Châu 2.004 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần, dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án này được thông qua với 95,39% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Đối với cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, tuyến có chiều dài khoảng 132 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h. Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 48.283 tỷ đồng, gồm 46.236 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 2.047 tỷ đồng ngân sách địa phương. Dự án được chia thành hai dự án thành phần, gồm xây lắp và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất làm cơ quan chủ quản.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong quý 4/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031. Nghị quyết về chủ trương đầu tư được thông qua với 95,59% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại và hệ thống giao thông thông minh trong quản lý khai thác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 63.120 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc. Dự kiến triển khai từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác năm 2031. Nghị quyết được thông qua với 96,59% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về chủ trương đầu tư ba dự án.

Theo Bộ trưởng, đây không phải là những tuyến đường đơn lẻ mà là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược.

Đáng chú ý, khi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu hoàn thành, 34/34 địa phương trong cả nước sẽ có đường cao tốc. Người đứng đầu ngành Xây dựng cho biết các dự án sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công, hướng tới bảo đảm an toàn, chất lượng, tính đồng bộ và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác quản lý, khai thác cũng được định hướng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh.

Theo đánh giá của Bộ trưởng, khi hoàn thành, các tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, tăng cường kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, du lịch và tiêu thụ nông sản tại các khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để đẩy nhanh tiến độ, ba dự án được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt tương tự các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội chấp thuận. Các cơ chế tập trung vào 5 nhóm vấn đề, gồm thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh quy hoạch và bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng.