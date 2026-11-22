Quốc hội Khóa XVI

Quốc hội vừa thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, Quảng Ngãi - Kon Tum và Bảo Hà - Lai Châu.

Đây là những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa kết nối các địa phương miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và giao thương liên vùng.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Ảnh: QH

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài nhất

Theo các nghị quyết được Quốc hội thông qua, ba dự án có tổng chiều dài dự kiến khoảng 430,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 162.393 tỷ đồng. Cả ba đều được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chiều dài lớn nhất, với khoảng 179 km, đi qua địa phận tỉnh Sơn La, được triển khai theo hình thức đầu tư công.

Tuyến đường được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.230 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa khoảng 98 ha, đất rừng khoảng 325 ha và đất rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 176 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 63.000 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 43.812 tỷ đồng. Phần còn lại dự kiến từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần. Trong đó, 4 dự án thành phần đầu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng đoạn tuyến.

4 dự án còn lại xây dựng đường cao tốc. Tổng mức đầu tư sơ bộ của các dự án thành phần xây dựng đường cao tốc lần lượt là 13.171 tỷ đồng, 14.422 tỷ đồng, 13.168 tỷ đồng và 13.401 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng hình thành trục kết nối giao thông giữa Điện Biên, Sơn La với các khu vực kinh tế, du lịch trong vùng; đồng thời tăng khả năng liên kết với mạng lưới cao tốc và các tuyến giao thông hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển các khu vực miền núi phía Bắc.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 132 km, vốn hơn 48.283 tỷ đồng

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 132 km, là tuyến giao thông kết nối trục Đông-Tây, kết nối khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và các địa phương trong vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế, dịch vụ trong khu vực.

Theo Nghị quyết, dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.407 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 144 ha, đất ở khoảng 4 ha, đất rừng khoảng 709 ha. Diện tích đất rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án khoảng 709 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 48.283 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 46.236 tỷ đồng; ngân sách địa phương tham gia khoảng 2.047 tỷ đồng.

Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2031.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 119 km, quy mô 4 làn xe

Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn qua địa phận hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, có chiều dài khoảng 119 km.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng, thuộc tỉnh Lai Châu.

Dự án được đầu tư theo hình thức công, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100 km/h. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài khoảng 48,5 km, đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu dài khoảng 70,5 km.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 945 ha, gồm đất trồng lúa khoảng 197 ha, đất ở khoảng 4 ha và đất rừng khoảng 718 ha. Diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án khoảng 120 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.990 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương bố trí khoảng 48.986 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 2.004 tỷ đồng.

Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành toàn bộ năm 2031.

Khi được đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ tạo trục giao thông tốc độ cao kết nối Lai Châu với Thủ đô Hà Nội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.