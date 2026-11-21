Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh: VPQH

Xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp theo điều kiện cụ thể

Nghị quyết quy định chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026, do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và quản lý thuế.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Theo Nghị quyết, lệ phí môn bài bao gồm thuế môn bài phát sinh trước ngày 01/01/2017 theo quy định của pháp luật về thuế và lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Tiền chậm nộp bao gồm tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2013 và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định xóa nợ đối với người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng. Trường hợp người nộp thuế chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí môn bài này.

Đối với các khoản tiền chậm nộp khác, người nộp thuế chỉ được xem xét xóa khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp, gồm: người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ;

Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp.

Đáng chú ý, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng không được áp dụng chính sách.

Tuy nhiên, quy định loại trừ này không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này.

Không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ, có cơ chế phục hồi khoản đã xóa sai

Một điểm đáng chú ý của Nghị quyết là đơn giản hóa thủ tục thực hiện chính sách. Theo đó, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa các khoản nợ đủ điều kiện. Kết quả xóa nợ được cơ quan quản lý thuế công khai trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết. Ảnh: VPQH

Đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30/6/2028, nhưng cơ quan quản lý thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục liên quan thì vẫn được tiếp tục xem xét, giải quyết theo Nghị quyết.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng đang trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền và có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp bị loại trừ, cơ quan thuế tiếp tục xem xét giải quyết nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nghị quyết cũng yêu cầu cơ quan quản lý thuế kịp thời xác định các khoản lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đủ điều kiện xóa nợ để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với các khoản tiền này.

Để bảo đảm kiểm soát việc thực hiện chính sách, trường hợp người nộp thuế đã được xóa tiền chậm nộp nhưng sau đó cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc trường hợp không được áp dụng chính sách thì cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phục hồi khoản tiền chậm nộp đã được xóa.

Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, trừ các trường hợp được quy định riêng về tiếp tục giải quyết hồ sơ đã đáp ứng điều kiện đúng hạn và xử lý các vụ việc đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách được áp dụng 1 lần trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Những người nộp thuế đã đáp ứng đầy đủ điều kiện trong thời hạn quy định nhưng cơ quan thuế chưa xử lý xong vẫn được tiếp tục giải quyết. Về phương thức thực hiện, cơ quan thuế sử dụng dữ liệu quản lý để chủ động xử lý, không yêu cầu người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị xóa nợ riêng. Đối với trường hợp người nộp thuế còn thiếu giấy tờ liên quan đến tiền nợ gốc, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xác minh người đại diện, thông báo nghĩa vụ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.