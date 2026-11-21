Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 5 của Nghị quyết này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc Hội.

Theo Nghị quyết, việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Nghị quyết.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, đến ngày 23/10/2026 còn 2.518.440 người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục. Cơ chế khoanh, xóa nợ hiện hành có thể giải quyết trường hợp đủ điều kiện của Luật Quản lý thuế nhưng chưa có cơ chế đặc thù xóa tiền chậm nộp trên cơ sở người nộp thuế nộp đủ nợ gốc và có hồ sơ hợp lệ về mã số thuế. Do đó, cần Quốc hội quyết định để sớm tháo gỡ khó khăn, thu hồi nợ gốc còn khả năng thu và giảm chi phí quản lý tồn đọng.

Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật về quản lý thuế.

Nghị quyết không áp dụng đối với tiền chậm nộp từ nợ thuế gốc liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; chi nhánh, văn phòng đại diện ở trạng thái 03, 06 của doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm dừng kinh doanh có thời hạn; và người nộp thuế vẫn sản xuất kinh doanh hoặc đã phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian thuộc trạng thái 03, 06.

Các đại biểu tham dự phiên họp ngày 21/11. Ảnh: Media Quốc Hội.

Về xử lý lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Người chưa kê khai nộp lệ phí môn bài thì không phải khai nộp và không bị tính tiền chậm nộp.

Về xóa tiền chậm nộp các khoản thuế khác, người nộp thuế được xem xét xóa tiền chậm nộp khi đã nộp đầy đủ nợ thuế gốc, tiền phạt vi phạm hành chính nếu có và hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp quy định tại Nghị quyết này. Cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được tiếp nhận chậm nhất vào ngày 30/6/2028 đã nộp đủ nợ gốc nhưng chưa hoàn tất các xử lý thì tiếp tục được giải quyết theo nghị quyết. Cơ quan quản lý thuế xác định kịp thời khoản nợ đủ điều kiện xóa để không áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ đó.

Nếu phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện, cơ quan thuế phục hồi khoản tiền chậm nộp đã xóa. Người nộp thuế đã được xóa nợ trước ngày nghị quyết này có hiệu lực nhưng sau đó quay lại sản xuất kinh doanh và đủ điều kiện áp dụng nghị quyết thì không phải hủy kết quả quyết định đã xóa.

Người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ chậm nhất là ngày 30/6/2028 nhưng thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử mà có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết này và người nộp thuế đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này thì cơ quan thuế tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị quyết này.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm kịp thời xác định khoản tiền lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đáp ứng đủ điều kiện xóa nợ theo quy định của Nghị quyết này để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với khoản tiền đáp ứng đủ điều kiện xóa nợ.