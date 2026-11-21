Theo đó, Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23-10-2026 do cơ quan thuế xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật về quản lý thuế.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Đại biểu tham dự phiên làm việc chiều 21-11. Ảnh: quochoi.vn

Trong Nghị quyết này, lệ phí môn bài là thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh trước ngày 1-1-2017, lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền chậm nộp là tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tiền thuế nợ gốc là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh (trừ lệ phí môn bài) của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế.

Theo Nghị quyết, xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế đủ điều kiện quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Về xử lý tiền chậm nộp, Nghị quyết nêu rõ: Xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này khi đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các trường hợp người nộp thuế không được xóa tiền chậm nộp bao gồm: Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ;

Quang cảnh phiên làm việc chiều 21-11. Ảnh: quochoi.vn

Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế...

Nghị quyết quy định việc tổ chức thực hiện như sau: Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này. Cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đại biểu tham dự phiên làm việc chiều 21-11. Ảnh: Quang Vinh

Đối với các hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ đã được cơ quan thuế tiếp nhận và người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30-6-2028 mà cơ quan quản lý thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục về khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan quản lý thuế tiếp tục giải quyết theo quy định của Nghị quyết này.

Người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ chậm nhất là ngày 30-6-2028 nhưng thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này.

Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử mà có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết này và người nộp thuế đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này thì cơ quan thuế tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 5 của Nghị quyết này.