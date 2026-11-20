Trước khi các dự án luật được thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 4 dự án luật trên cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ, tại hội trường và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa các ý kiến, thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 4 dự thảo luật.

Hoàn thiện quy định bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Với 473/473 bằng 100% đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Giải trình về dự án luật này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 40 điều, giảm 1 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại đầu kỳ họp.

Trong quá trình chỉnh lý, cơ quan soạn thảo đã rà soát dự thảo luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, không chồng chéo về đối tượng, thẩm quyền và biện pháp bảo vệ với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các dự án luật.

Dự thảo cũng được chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước và những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm đầy đủ, toàn diện. Đáng chú ý, đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các quy định về khái niệm, tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được chỉnh lý, hoàn thiện nhằm bảo đảm bao quát đầy đủ các loại công trình.

Đối với các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo đã hoàn thiện quy định, nhất là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết, bảo đảm thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ.

Đặc biệt, dự thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trong đó, chú trọng quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại; quyền khiếu nại, tố cáo và quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bảo đảm hiệu quả quản lý khi đơn giản hóa thủ tục phòng cháy, chữa cháy

Với 475/475 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua, bằng 100%, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp thu giải trình dự án luật này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tại phiên họp.

Một trong những nội dung được tập trung hoàn thiện là quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và việc xử lý vi phạm nhằm kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các quy định cũng được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, dù cắt giảm các thủ tục hành chính, vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo cũng đã bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung, hoàn thiện quy định về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung quy định về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Cơ quan soạn thảo cũng đã rà soát, hoàn thiện các quy định về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính, bảo đảm không phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật.

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại danh tính điện tử

Với 473/478 đại biểu Quốc hội nhất trí, Quốc hội chính thức thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử. Giải trình về dự án luật này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát để bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và căn cước; đồng thời chỉnh lý bố cục dự thảo gồm 7 chương, 45 điều.

Một nội dung quan trọng được tiếp thu, hoàn thiện là làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; việc thu thập dữ liệu phải đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Các đại biểu chúc mừng các dự án luật của Bộ Công an chủ trì soạn thảo được thông qua.

Đáng chú ý, dự thảo quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại. Đối với danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Dự thảo cũng quy định danh tính điện tử tự chủ phải được lưu trữ tại Việt Nam; việc định danh không làm phát sinh, thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh điện tử. Việc khai thác thông tin có chứa dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử, dự thảo quy định rõ việc bắt buộc xác thực tài khoản với danh tính điện tử của chủ thể, áp dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội... Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, việc quản lý dịch vụ định danh, xác thực điện tử được thực hiện thông qua điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ chế hậu kiểm, không cấp phép. Các quy định về sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài cũng được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Không thẩm định, kiểm tra hai lần cùng một nội dung

Với 468/474 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí, Quốc hội đã thông qua dự án luật An ninh dữ liệu. Trước khi Quốc hội ấn nút thông qua dự án luật này, Bộ trưởng Lương Tam Quang giải trình cho biết, về phân loại, bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Về phân định thẩm quyền, dự thảo xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định, kiểm tra hai lần cùng một nội dung.

Theo đó, đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Một nội dung khác được tiếp thu, làm rõ là quy định về mật mã an ninh. Theo đó, mật mã an ninh là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung, độc lập, không thay thế mật mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ; trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an. Đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Các đại biểu tại phiên họp.

Để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, Điều 3 dự thảo luật được chỉnh lý nhằm làm rõ nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với những nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện Điều 26 để bảo đảm thống nhất khi thực hiện.

Đáng chú ý, nhằm giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá, kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Theo đó, chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.