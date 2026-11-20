Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo luật.

Về việc nới lỏng điều kiện đầu tư, Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc nới lỏng.

Đối với các điều kiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ trình sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tóm tắt, giải trình tiếp thu

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong điều chỉnh chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Đối với gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội, Chính phủ được quyết định trong phạm vi thẩm quyền. Chính sách này tập trung vào các dự án đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và cần cơ chế hỗ trợ kịp thời để thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Với 471/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Dự thảo luật cũng điều chỉnh quy định về Quỹ hỗ trợ đầu tư theo hướng tăng tính chủ động cho Chính phủ, đồng thời bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng quy định ngân sách nhà nước.

Về thủ tục đầu tư đặc biệt, các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất được chỉnh lý để thống nhất với pháp luật về đất đai. Chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh cũng được làm rõ về điều kiện, đối tượng và thẩm quyền áp dụng, với mức khấu hao tối đa không quá hai lần đối với một số tài sản cố định.

Dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 03 điều. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2027, trừ một số quy định tại khoản 1 Điều 2.